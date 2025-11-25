Deux personnes blessées au couteau à Schaerbeek

“Vers 10h00, nos services ont été appelés pour un appel à l’aide dans un logement de la rue d’Aerschot”, a indiqué la police. “Sur place, deux victimes blessées, vraisemblablement par un couteau, ont été prises en charge par les services de secours. Plusieurs suspects ont été interpellés.”

La police ajoute que les devoirs d’enquête sont toujours en cours et qu’un périmètre judiciaire a été établi.

Belga