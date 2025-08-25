Deux hôpitaux lancent une campagne d’immunisation contre la bronchiolite pour les bébés

L’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola (HUDERF) et l’Hôpital Erasme, réunis au sein de l’Hôpital Universitaire de Bruxelles (H.U.B), lancent une campagne d’immunisation contre la bronchiolite destinée aux bébés, annoncent-ils lundi. Elle se déroulera du 1er septembre au 31 octobre et concerne les enfants nés entre le 19 février et le 30 septembre 2025.

La campagne repose sur l’administration d’anticorps monoclonaux, qui diffère d’un vaccin traditionnel, car elle ne stimule pas la réponse immunitaire, mais apporte directement les anticorps nécessaires à la protection de l’enfant. D’après une étude publiée au mois de mai dans The Lancet Child & Adolescent Health, cette méthode affiche une réduction de 83% du risque d’hospitalisation chez les enfants de moins d’un an.

L’injection se fait en une seule dose intramusculaire. Elle est soit administrée en septembre ou en octobre pour les enfants déjà nés avant le début de la saison épidémique, soit à la naissance pour les nouveau-nés pendant la saison hivernale. Pour les nourrissons qui verront le jour entre le 1er septembre et le 31 janvier 2026, il existe deux stratégies préventives. Soit l’immunisation par anticorps monoclonaux est administrée directement aux bébés, soit la mère est vaccinée pendant la grossesse, entre la 28e et la 36e semaine, comme le recommande le Conseil supérieur de la Santé.

Les parents peuvent déjà prendre rendez-vous pour les consultations pédiatriques spécialement organisées dans les deux hôpitaux.

Belga