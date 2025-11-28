Deux enfants blessés dans un accident impliquant un véhicule de police à Ixelles

Deux enfants ont été blessés jeudi en fin d’après-midi dans un accident impliquant un véhicule de police à Ixelles, ont rapporté plusieurs médias. L’information a été confirmée vendredi par le parquet de Bruxelles.

“Le 27 novembre vers 17h45, un accident impliquant un véhicule de police et deux piétonnes s’est produit à Ixelles“, a indiqué la porte-parole du parquet de Bruxelles, Laura Demullier. “Les piétonnes sont deux jeunes filles âgées de 7 et 14 ans. Les enfants ont été transportées à l’hôpital pour y recevoir des soins. La plus jeune a été grièvement blessée, mais ses jours ne sont pas en danger. L’autre jeune fille a été plus légèrement blessée.”

Selon le parquet, celui-ci a été rapidement avisé des faits. “Un expert en circulation a été désigné afin d’analyser les circonstances de l’accident”, a poursuivi la porte-parole. Les circonstances exactes de la collision font actuellement l’objet d’une enquête.

Le Comité permanent de contrôle des services de police, plus connu sous le nom de Comité P, a également été saisi du dossier et est chargé de mener l’enquête portant sur l’intervention policière. Aucune autre précision n’a été communiquée à ce stade quant aux circonstances exactes dans lesquelles l’accident s’est produit ou à la mission du véhicule de police au moment des faits.

