Deux Bruxellois reconnus “Justes parmi les Nations” pour avoir caché des Juifs en 1942

Deux Bruxellois, originaires de la commune de Woluwe-Saint-Pierre, ont reçu mardi, à titre posthume, le titre honorifique de “Justes parmi les Nations” par l’Institut international pour la mémoire de la Shoah, Yad Vashem. En 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont caché et hébergé un couple juif.

Armand Pelast, à la tête d’un commerce de ferronnerie, ainsi que sa sœur Henriette, habitaient dans la commune tranquille de Woluwe-Saint-Pierre. En 1942, au détour d’une rencontre, ils décident de mettre leur propre vie en danger pour tenter de sauver celles d’un couple juif et leur enfant.

Lors de la cérémonie organisée mardi, la cheffe de mission adjoint Hadassah Aisenstark, représentant l’ambassade d’Israël, a reconnu à titre posthume le frère et la soeur Pelast comme “Juste parmi les Nations” pour avoir sauvé cette famille “de la déportation et d’une mort certaine”. Elle a remis le titre honorifique à leurs arrières-petits enfants, Amaury et Émilien De Smet.

“Aujourd’hui, nous honorons deux personnes qui ont considéré leurs actions non pas comme un acte de courage, mais comme une obligation morale la plus fondamentale. Cela fait d’eux de véritables héros”, a appuyé Hadassah Aisenstark.

Le Mémorial Yad Vashem reconnaît aujourd’hui à plus de 1.700 Belges le titre de “Justes parmi les Nations”. Ce titre honore des personnes qui, n’étant pas de confession juive, ont aidé des Juifs, au risque de leur propre vie et sans contrepartie. Parmi ceux-ci, près de 500 habitaient Bruxelles pendant la guerre.

“Ce titre honorifique est un symbole, qui permet de rappeler qu’au-delà des peuples, des religions, des croyances et des différents camps, affronter ses peurs et croire en l’Autre – en celui qu’on ne connaît pas – permet de grandir et de sauver des vies”, a souligné Amaury De Smet. Le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, Benoît Cerexhe (Les Engagés), était présent à la cérémonie.

