Deux blessés légers lors d’une rixe au couteau dans un centre du Samusocial à Anderlecht

Les équipes de police ont été appelées vers 23h30 pour une bagarre au sein du centre d’accueil. “Un couteau a été utilisé lors de l’altercation”, précise la police. Sur place, deux personnes présentaient des blessures légères.

Les victimes ont été transportées à l’hôpital pour y recevoir des soins. Leur état n’inspirait pas d’inquiétude et leurs jours ne sont pas en danger, selon la police.

Les deux personnes impliquées ont été privées de liberté et mises à la disposition du parquet, qui devra déterminer les circonstances exactes des faits et les éventuelles suites judiciaires à y réserver.

Belga