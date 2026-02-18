Deux blessés légers lors d’une rixe au couteau dans un centre du Samusocial à Anderlecht
L’information a été confirmée mercredi par la zone de police Bruxelles-Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest). Les faits se sont produits dans les locaux situés avenue Poincaré.
Deux personnes ont été légèrement blessées lors d’une rixe au couteau survenue dans la nuit de mardi à mercredi dans un centre d’accueil du Samusocial à Anderlecht.
Les équipes de police ont été appelées vers 23h30 pour une bagarre au sein du centre d’accueil. “Un couteau a été utilisé lors de l’altercation”, précise la police. Sur place, deux personnes présentaient des blessures légères.
Les victimes ont été transportées à l’hôpital pour y recevoir des soins. Leur état n’inspirait pas d’inquiétude et leurs jours ne sont pas en danger, selon la police.
Les deux personnes impliquées ont été privées de liberté et mises à la disposition du parquet, qui devra déterminer les circonstances exactes des faits et les éventuelles suites judiciaires à y réserver.
Belga