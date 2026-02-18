 Aller au contenu principal
BX1

Deux blessés légers lors d’une rixe au couteau dans un centre du Samusocial à Anderlecht

L’information a été confirmée mercredi par la zone de police Bruxelles-Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest). Les faits se sont produits dans les locaux situés avenue Poincaré.

Deux personnes ont été légèrement blessées lors d’une rixe au couteau survenue dans la nuit de mardi à mercredi dans un centre d’accueil du Samusocial à Anderlecht.

Les équipes de police ont été appelées vers 23h30 pour une bagarre au sein du centre d’accueil. “Un couteau a été utilisé lors de l’altercation”, précise la police. Sur place, deux personnes présentaient des blessures légères.
Les victimes ont été transportées à l’hôpital pour y recevoir des soins. Leur état n’inspirait pas d’inquiétude et leurs jours ne sont pas en danger, selon la police.

Les deux personnes impliquées ont été privées de liberté et mises à la disposition du parquet, qui devra déterminer les circonstances exactes des faits et les éventuelles suites judiciaires à y réserver.

Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales