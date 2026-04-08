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Deux agents de la police fédérale légèrement blessés à l’ambassade des États-Unis à Bruxelles

Deux agents de sécurité de la police fédérale ont été légèrement blessés mercredi vers 12h00 lors d’une intervention à l’ambassade des États-Unis, boulevard du Régent à Bruxelles, a indiqué la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, la commissaire Linda Camarero-Verde.

Les policiers sont intervenus à l’ambassade, située au boulevard du Régent, pour une personne qui refusait de quitter les lieux, selon la même source. Le suspect a ensuite été emmené au commissariat pour audition.

Une enquête est en cours. Elle porte notamment sur l’analyse des images de caméras, a précisé la police. Aucun autre détail n’a été communiqué mercredi sur les circonstances exactes de l’incident ni sur l’identité de la personne interpellée.

Belga – Photo : Belga

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