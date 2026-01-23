 Aller au contenu principal
Deux accidents en quelques heures sous la gare de Groenendael

Ce matin, près de la gare Groenendaal, à Hoeilaart, la malchance était au rendez-vous pour deux camionnettes.

Les deux utilitaires se sont retrouvés bloqués sous le pont ferroviaire, à deux moments différents de la matinée.

L’un s’est renversé sur le flanc. Une dépanneuse a dû intervenir pour extraire le véhicule en le tirant sur toute la longueur du pont.

Quelques heures plus tard, une autre camionnette, dont le conducteur a manifestement sous-estimé la hauteur du passage, a vu une grande partie de son toit arrachée.

Aucun des deux accidents n’a fait de blessés.

