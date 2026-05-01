Des syndicats dénoncent l’ouverture d’un magasin Hema le 1er mai à Bruxelles

“Un jour férié, on ne veut pas travailler”. Une trentaine de délégués syndicaux se sont postés vendredi matin devant l’entrée du magasin Hema de la place de la Monnaie, à Bruxelles, pour dénoncer son ouverture le 1er mai, jour férié et journée internationale des travailleurs.

À l’appel de la CNE Commerce et d’ACV Puls, le rassemblement a débuté vers 10h30. Les syndicats estiment que la direction de Hema ne respecte pas la législation sociale belge en ouvrant ses magasins les jours fériés toute la journée. “À midi, nous empêcherons les gens d’entrer car le magasin sera ouvert illégalement”, a indiqué le secrétaire permanent CNE Bruxelles, Pietro Tosi.

Selon la délégation syndicale, les jours fériés ne peuvent pas être assimilés aux dimanches, y compris dans les zones touristiques. Les représentants des travailleurs affirment avoir alerté la direction à plusieurs reprises ces derniers mois sur ce cadre légal, sans obtenir de changement de position.

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La CNE et ACV Puls dénoncent également plusieurs mesures annoncées par Hema, dont la suppression du sursalaire pour le travail dominical en zones touristiques pour les nouveaux engagés, l’imposition du travail le dimanche sans base volontaire dans les nouveaux contrats et la volonté d’ouvrir les magasins les jours fériés toute la journée.

Pour les syndicats, ces décisions constituent “une attaque directe” contre les droits des travailleurs du commerce et risquent de créer un précédent pour l’ensemble du secteur. Ils redoutent une généralisation du travail les jours fériés et une ouverture sept jours sur sept, au détriment de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. La délégation appelle la direction de Hema à respecter la législation sociale, à renoncer aux ouvertures les jours fériés et à garantir des conditions de travail dignes pour l’ensemble du personnel.

Belga