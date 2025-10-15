Des start-ups bruxelloises rentrent victorieuses de Californie: “On a eu sept signatures”

37 entreprises bruxelloises ont participé à la mission économique début octobre en Californie : plusieurs contrats ont pu être signés sur place, selon hub.brussels.

Début octobre, une grande mission économique emmenée par la Princesse Astrid s’est déroulée en Californie. 218 entreprises étaient présentes, dont 37 bruxelloises.

Isabelle Grippa, directrice de hub.brussels, y était et apporte de bonnes nouvelles sur le plateau du 12h30 : “On est partis avec une délégation de start-ups actives dans la high-tech et dans le secteur de l’industrie culturelle et créative. En séance, on a déjà eu sept signatures, ce qui est vraiment un très bon ratio. Cela veut dire que c’était déjà des partenariats bien engagés qu’on a pu conclure sur place“, se réjouit-elle.

Cette mission a également été l’occasion pour Google d’annoncer cinq milliards d’euros d’investissements dans l’infrastructure IA en Belgique, jusqu’en 2027. C’est une bonne nouvelle pour la capitale: “Quand on a de gros investissements comme ça, qui ne sont qu’à quelques kilomètres de Bruxelles, les retombées sont très utiles et importantes, ne fût-ce qu’en termes d’emploi, mais aussi pour tout l’écosystème des start-ups qui peut se développer“.

■ Interview de Isabelle Grippa, directrice de hub.brussels, réalisé par Vanessa Lhuillier dans le 12h30