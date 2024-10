Des riverains organisent une action pour demander l’ouverture du stade Verdonck à Anderlecht

Le stade Verdonck dans le quartier Scheut à Anderlecht est à l’abandon depuis plus de vingt ans au grand regret des riverains.

“Mes enfants doivent prendre le tram pour aller jouer au foot alors que cet endroit magnifique à deux pas de chez nous est fermé depuis 20 ans”, confie une riveraine. Si les jeunes voudraient jouer au foot, les mamans aimeraient des tables de pique-nique, pour augmenter la convivialité et favoriser les rencontres avec des activités accessibles. De plus, ce stade à l’abandon pourrait servir d’espace vert pour les riverains. “Il n’y a pas assez de végétalisation dans le quartier. Ces espaces verts sont essentiels pour la qualité de l’air et l’absorption des eaux de pluie”, explique Jean-Baptiste Godinot, administrateur chez We are nature.brussels.

Une action était organisée par les citoyens et un collectif devant la maison communale. Si la Commune avait promis d’ouvrir l’espace pour trois ans, elle a annoncé que les négociations avec la Fédération Wallonie-Bruxelles (propriétaire des lieux) avaient été interrompues. “Ce qui me choque, c’est que la commune privilégie une bonne entente entre administration et pas avec les citoyens du quartier”, confie Céline Nieuwenhuys, secrétaire générale de la fédération des services sociaux.

■ Reportage de Bryan Mommart, Neo Fasquel et Stéphanie Mira