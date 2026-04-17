Des riverains fustigent le permis délivré au projet Lake Side à Tour & Taxis

Le permis a été délivré début avril par urban.brussels. Présenté par la secrétaire d’État bruxelloise à l’Urbanisme Audrey Henry (MR) comme une réponse à la crise du logement et comme un projet capable d’attirer la classe moyenne à Bruxelles, “Lake Side” prévoit plus de 700 logements, des bureaux, des commerces et des équipements collectifs. Selon le promoteur Nextensa, 166 logements sociaux et conventionnés sont annoncés dans l’ensemble.

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Le comité de quartier estime toutefois que le discours officiel est “à côté de la plaque”. Il juge que les logements développés sur le site lors d’une phase précédente, commercialisés selon lui à plus de 400.000 euros pour un deux chambres, ne correspondent pas aux besoins réels de la population. Les riverains disent comprendre les impératifs budgétaires des pouvoirs publics, mais s’interrogent sur l’absence, à leurs yeux, d’une redistribution plus favorable à la collectivité.