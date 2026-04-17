Des riverains fustigent le permis délivré au projet Lake Side à Tour & Taxis
Le Comité de quartier Le Maritime a fait part vendredi de sa “vive déception” après l’octroi du permis d’urbanisme pour “Lake Side”, dernière phase du réaménagement de la zone de Tour & Taxis, à Bruxelles.
Il a dénoncé une “capitulation politique face au secteur privé” et regretté que ses revendications aient été ignorées.
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Le comité de quartier estime toutefois que le discours officiel est “à côté de la plaque”. Il juge que les logements développés sur le site lors d’une phase précédente, commercialisés selon lui à plus de 400.000 euros pour un deux chambres, ne correspondent pas aux besoins réels de la population. Les riverains disent comprendre les impératifs budgétaires des pouvoirs publics, mais s’interrogent sur l’absence, à leurs yeux, d’une redistribution plus favorable à la collectivité.
Les habitants mobilisés dans ce dossier depuis plusieurs années affirment avoir demandé, via l’enquête publique, des rencontres et une pétition, que les charges d’urbanisme soient orientées vers la création ou la rénovation de logements sociaux ou abordables. Ils dénoncent aussi la pression attendue sur la mobilité, la pollution et la densité, ainsi qu’une place jugée trop importante accordée aux bureaux par rapport aux équipements publics.
Belga