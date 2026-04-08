Des policiers rendent visite aux patients de l’Hôpital des Enfants pour Pâques

Des policiers ont rendu visite aux petits patients de l’Hôpital des Enfants pour leur apporter des œufs en chocolat. Les enfants ont pu s’emparer des accessoires des agents de la police fédérale et les essayer.

“L’idée c’était vraiment que les enfants puissent partir de l’hôpital avec des expériences positives vécues ici. Ils vont rentrer chez eux en disant qu’à l’hôpital ils ont vu des policiers, des lapins de Pâques et qu’ils ont pu enfiler les tenues d’intervention. Une collaboration avec l’extérieur, c’est quelque chose de précieux”, explique Thomas Harckmans, coordinateur des activités de Kids Care.

■ Un reportage de Gilles Chevalier