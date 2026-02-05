Des photos de victimes du régime iranien exposées sur la place du Luxembourg

“Les violences à l’encontre des manifestants en janvier sont une violation flagrante des obligations internationales de l’Iran en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques”, dénonce Sajjad Karimi, activiste et organisateur de l’action. Il estime que l’Iran viole les droits de l’homme en menant des attaques violentes et intentionnelles à l’encontre de manifestants non-armés. Il dénonce en outre la volonté du régime de museler les voix dissidentes et les militants.

Les deux associations estiment que plus de 20.000 Iraniens ont été tués ou sont portés disparus. Au moins 60.000 Iraniens auraient été arbitrairement emprisonnés. “Ces arrestations de masse ont conduit à des détentions dans des conditions inhumaines”, poursuit Sajjad Karimi. Le régime bloque également l’accès à Internet, “un moyen délibéré de dissimuler l’ampleur des atrocités”.

Mala Kurd et Hengaw appellent la communauté internationale à agir face à “ces crimes contre l’humanité”. Elles souhaitent que le régime soit poursuivi, “une nécessité urgente et non négociable”.

Belga