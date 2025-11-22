Des petits déjeuners organisés par Oxfam pour créer du lien: “Il y a beaucoup de repli sur soi, ici c’est tout le contraire”

C’est la coutume en cette saison : ce week-end, Oxfam organise des dizaines de petits déjeuners à travers le pays, dont 22 en Région bruxelloise. Sur la table : du café et des tartines, mais aussi la volonté de créer de la cohésion.

Deux salles de l’Institut des Sœurs de Notre-Dame à Anderlecht accueillent l’un des petits déjeuners Oxfam. Un moment idéal pour profiter des produits dans un cadre convivial : “Il y a plein de choses qui ont l’air délicieuses. J’ai du chocolat, du pain d’épices, du jus et du yaourt aussi“, se réjouit une participante.

Les petits déjeuners Oxfam sont organisés tous les ans. Beaucoup de participants sont des habitués, mais des élèves de l’école en profitent aussi pour faire une pause dans leurs études : “On est en rattrapage de cours de sciences le samedi matin. On a eu la possibilité de venir partager un moment de déjeuner avec Oxfam et les participants“, s’explique une étudiante. “C’est la première fois et c’est vraiment très chouette”, ajoute une camarade. “Je connaissais déjà le nom avant, on en parlait, mais je ne suis jamais venue. Et là, j’ai eu la chance de pouvoir participer pour la première fois et je ne regrette pas du tout. C’est vraiment bien“.

Le petit déjeuner a un slogan cette année : Réveillons-nous ensemble. “D’abord le café, le petit déjeuner, ça réveille. Mais surtout nous réveiller politiquement également”, justifie Claire Linard, bénévole au magasin Oxfam d’Anderlecht. “Nous sommes quand même un mouvement important au niveau politique aussi, on a nos valeurs pour plus de justice dans le monde. On constate qu’il y a beaucoup de repli sur soi aussi, avec tout ce qu’on nous annonce. Beaucoup de familles sont dans des difficultés réelles. Quand on a des soucis, on a tendance plutôt à se replier. Ici, c’est tout à fait le contraire“.

Ils étaient quelque 190 ce matin à Anderlecht. D’autres petits déjeuners sont organisés tout le week-end, un peu partout en Wallonie et à Bruxelles.

■ Reportage de Romain Vandenheuvel et Charlotte Pire