Bruxelles : 22 Petits déjeuners Oxfam pour “se réveiller ensemble”

Sous le slogan « Réveillons-nous, ensemble ! », Oxfam-Magasins du monde appelle les habitants à se rassembler autour d’un petit déjeuner équitable.

Les 22 et 23 novembre, Bruxelles participera aux Petits déjeuners Oxfam 2025, un rendez-vous citoyen qui veut répondre à la montée des extrêmes et du repli identitaire.

Dans la capitale, 22 événements sont prévus, d’Anderlecht à Schaerbeek, en passant par Ixelles, Uccle, Jette, Forest ou encore La Bourse. Au total, 150 petits déjeuners seront organisés en Wallonie et Bruxelles, avec 20 000 participants attendus.

Pour Oxfam, l’objectif est clair : rappeler que la solidarité reste un choix de société. Entre produits équitables, producteurs locaux et mobilisation de centaines de bénévoles, l’édition 2025 veut offrir bien plus qu’un repas : “un véritable réveil collectif.”

Rédaction – Photo : Julien Pohl