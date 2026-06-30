Des peines de 4 et 5 ans de prison pour des coups et blessures dans le quartier Nord

Deux hommes ont été condamnés lundi à des peines de quatre et cinq ans d’emprisonnement ferme par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles pour des coups et blessures commis le 8 janvier 2026 à proximité de la gare du Nord de Bruxelles.

Ces deux hommes étaient initialement poursuivis pour tentative d’assassinat à l’aide d’une machette et d’un spray lacrymogène.

Le parquet avait requis entre huit et dix ans de détention pour les deux prévenus.

Le tribunal correctionnel n’a pas suivi cette ligne. Les juges ont requalifié les faits en coups et blessures volontaires avec préméditation ayant entrainé une incapacité, d’après les motivations reprises dans le jugement écrit et non explicitées à l’audience lundi.

Les juges ont acquitté les deux prévenus pour le port du spray au poivre, estimant qu’aucun élément probant ne permettait d’établir qu’ils auraient été en possession de cette arme prohibée.

Après avoir analysé les images de vidéosurveillance, le tribunal a par contre estimé que le prévenu I.B. avait bien frappé la victime avec une machette. Il a été condamné à cinq ans d’emprisonnement ferme et 800 euros d’amende.

Quant au prévenu M.B., le tribunal a considéré qu’il avait porté des coups de pieds à la victime, mais qu’il n’est pas établi qu’il avait utilisé la machette, indique le jugement. Il a donc été acquitté du port de cette arme et condamné à quatre ans d’emprisonnement ferme et 800 euros d’amende pour des coups et blessures volontaires.

Belga