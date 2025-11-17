Des peines de 2,5 à 3 ans de prison, avec sursis, pour le passage à tabac d’Ixelles

La présidente de la 46e chambre correctionnelle a acquitté la moitié du groupe de la prévention relative au traitement inhumain exercé sur la victime. Fin octobre, en plaidoiries, les avocats des sept jeunes Ixellois avaient largement contesté cette prévention, demandant a minima de la requalifier en traitement dégradant.

Les faits remontent à la nuit du 30 septembre 2024 au 1er octobre 2024. La victime, un jeune homme de 18 ans, a d’abord fait exploser un bidon de 5 litres d’essence devant une habitation d’Ixelles. Des jeunes du quartier (dont deux frères vivant dans cette maison) l’ont ensuite poursuivi, l’ont détenu dans le coffre d’une voiture et l’ont frappé sur deux parkings d’Ixelles. Le ministère public n’est pas parvenu à identifier l’ensemble des auteurs impliqués dans les faits.

Pour les sept personnes inculpées après l’enquête de police, le procureur avait requis des peines allant de 6 à 7 ans de prison, sauf pour l’une d’entre elles, disculpée à la fin de l’instruction d’audience.

En plus des peines de 2,5 à 3 ans de détention, le tribunal correctionnel a condamné lundi les coupables identifiés à un dédommagement de 1 euro pour la victime de l’enlèvement et du passage à tabac. Des pièces manquaient au dossier, fin octobre, pour évaluer les conséquences des coups et des blessures sur la santé de la victime.

L’explosion du bidon de 5 litres d’essence, point de départ de toute l’affaire, doit encore être jugée en chambre néerlandophone. Le calendrier n’est pas connu. L’auteur de l’explosion, victime du passage à tabac, est déjà en aveux.