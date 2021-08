Des orages attendus ce mardi après-midi

Il faut encore s’attendre à des averses dans les prochains jours.

Le ciel sera encore hésitant et gorgé d’averses ce mardi après-midi, surtout sur le sud et l’est du pays. Le mercure dépassera à peine la vingtaine de degrés mardi et les jours suivants, précise l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée.

Du sud-est, les averses basculeront vers l’ouest mardi en fin d’après-midi. Elles pourront être assez fortes et parfois orageuses. Le mercure hésitera entre 16 et 18°C en Ardenne et entre 19 et 21°C dans les autres régions, sous un vent faible à parfois modéré.

La soirée et le début de la nuit seront encore ponctués de quelques averses par endroits, surtout sur le centre du territoire, cette fois. Les températures baisseront jusqu’à 8 ou 10°C en Ardenne et 11 ou 13°C ailleurs.

Mercredi, après une matinée calme et brumeuse, les nuages se reformeront en cours de journée puis éclateront à nouveau en averses.

Jeudi, la nébulosité sera toujours variable. Quelques averses tomberont essentiellement l’après­-midi et dans l’est du pays, tandis qu’ailleurs, le temps sera souvent sec.

Vendredi gardera la tête dans les nuages et quelques gouttes de réserve. Le week-end devrait être à l’image de la semaine.

