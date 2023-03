Quelques 5000 personnes se rassemblent pour la Marche Mondiale des Femmes

Le 8 mars, c’est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes et l’égalité des sexes. Plusieurs actions ont lieu pour l’occasion, dont la marche mondiale des femmes. Elle a débuté à la place Albertine à 18h.

Le temps n’a pas découragé plusieurs milliers de personnes à se rassembler sur la place de l’Albertine ce mercredi soir. Cette marche mondiale des femmes est le point d’orgue de nombreux événements qui ont été organisés à Bruxelles, en Belgique et partout dans le monde.

► Voir aussi | Journée de lutte pour les droits des femmes : les actions à Bruxelles ce 8 mars

Nombreux sont les thèmes évoqués lors de cette manifestation, mais cette année, le réseau mondial féministe de la Marche mondiale des femmes a décidé de mettre l’accent sur les violences économiques qui touchent les femmes, dans cette période de crise énergétique et du pouvoir d’achat. “Les femmes sont davantage précarisées par rapport aux hommes. Elles occupent des postes qui sont moins ou moins bien rémunérés et ont des pensions moins importantes. De cela, en découlent des violences économiques“, justifie Chiara Filoni, organisatrice et membre du collectif 8 mars.

► Voir aussi | Les femmes représentent seulement 30% dans la création de nouvelles entreprises

La manifestation nationale revendique aussi davantage de financement “pour des services publics de qualité” et davantage de services d’accueil des enfants et de personnes en situation de dépendance. Elle soutient également une augmentation du salaire minimum à 14 euros bruts de l’heure, mais aussi la dépénalisation de l’IVG, la fin de la culture du viol, le droit des femmes migrantes au travail et la solidarité féministe internationale. La manifestation sera d’ailleurs l’occasion de montrer la solidarité des féministes belges envers les luttes d’autres femmes, notamment en Iran, en Afghanistan, au Pérou, ou en République démocratique du Congo.

■ Duplex de Thomas Dufrane à la place de l’Albertine