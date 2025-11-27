Des milliers d’appels d’urgence traités après plusieurs minutes d’attente

Dans la capitale, plus de 25.000 appels (5,53%) n’ont été pris qu’après plus de trois minutes d’attente. Dans la province de Flandre orientale, cela concerne plus de 10.000 appels (3,25%) et dans celle d’Anvers, plus de 4.400 (1,22%).

Dans le Brabant wallon, une cinquantaine d’appelants (0,06 %) seulement ont été mis en attente durant plus de trois minutes.

Il ressort des réponses du ministre que les onze centres d’appels d’urgence n’emploient que 308 équivalents temps plein, or le gouvernement a estimé qu’ils avaient besoin de 361 personnes pour fonctionner correctement. De plus, le secteur observe des taux de rotation du personnel et d’absentéisme pour cause de maladie supérieurs à la moyenne.

Belga – Image d’illustration