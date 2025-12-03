Des membres du personnel d’un hôpital psychiatrique bruxellois agressé à l’arme blanche
L’agresseur présumé a été interpellé, puis mis à disposition du parquet de Bruxelles, a précisé la police.
Plusieurs membres du personnel de l’Institut Sanatia Saint‑Luc ont été agressés mardi au sein de l’unité de psychiatrie de l’hôpital, situé à Woluwe-Saint-Lambert, a indiqué mercredi la police de la zone Montgomery (Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre), confirmant une information du site RTL.info.
“Nos services sont intervenus mardi après-midi au sein de l’hôpital psychiatrique. Une personne en aurait agressé plusieurs autres à l’aide d’un objet tranchant”, a retracé la zone de police. Les victimes ont été immédiatement prises en charge par un médecin. Leurs jours ne sont pas en danger. Un accompagnement a également été prévu pour les personnes choquées par les faits.
Le suspect a été appréhendé sur place et mis à disposition du parquet mercredi.
Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de l’agression.
Selon des informations rapportées par RTL.info, il y aurait deux victimes et elles auraient été poignardées avec une paire de ciseaux.
Belga