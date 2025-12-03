Des membres du personnel d’un hôpital psychiatrique bruxellois agressé à l’arme blanche

“Nos services sont intervenus mardi après-midi au sein de l’hôpital psychiatrique. Une personne en aurait agressé plusieurs autres à l’aide d’un objet tranchant”, a retracé la zone de police. Les victimes ont été immédiatement prises en charge par un médecin. Leurs jours ne sont pas en danger. Un accompagnement a également été prévu pour les personnes choquées par les faits.

Le suspect a été appréhendé sur place et mis à disposition du parquet mercredi.

Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de l’agression.

Selon des informations rapportées par RTL.info, il y aurait deux victimes et elles auraient été poignardées avec une paire de ciseaux.

Belga