Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Des membres du personnel d’un hôpital psychiatrique bruxellois agressé à l’arme blanche

L’agresseur présumé a été interpellé, puis mis à disposition du parquet de Bruxelles, a précisé la police.

Plusieurs membres du personnel de l’Institut Sanatia SaintLuc ont été agressés mardi au sein de l’unité de psychiatrie de l’hôpital, situé à Woluwe-Saint-Lambert, a indiqué mercredi la police de la zone Montgomery (Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre), confirmant une information du site RTL.info.

“Nos services sont intervenus mardi après-midi au sein de l’hôpital psychiatrique. Une personne en aurait agressé plusieurs autres à l’aide d’un objet tranchant”, a retracé la zone de police. Les victimes ont été immédiatement prises en charge par un médecin. Leurs jours ne sont pas en danger. Un accompagnement a également été prévu pour les personnes choquées par les faits.
Le suspect a été appréhendé sur place et mis à disposition du parquet mercredi.

Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de l’agression.
Selon des informations rapportées par RTL.info, il y aurait deux victimes et elles auraient été poignardées avec une paire de ciseaux.

Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales