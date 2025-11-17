Des manifestants tentent d’empêcher deux ministres de rentrer dans le bâtiment d’AG Insurance

Une cinquantaine de manifestants ont tenté de bloquer l’entrée du siège de l’assureur AG Insurance à Bruxelles lundi vers midi, a constaté l’agence Belga sur place.

En front commun syndical, les manifestants voulaient empêcher les ministres Jan Jambon et David Clarinval de pénétrer dans le bâtiment où ils devaient évoquer la réforme des retraites et des soins de santé lors d’un colloque.

Les syndicats estiment que le gouvernement fédéral n’a pas suffisamment écouté les préoccupations des travailleurs et qu’il cherche à faire des économies sur leur dos et sur celui des malades de longue durée. “L’Arizona fait le mauvais choix. Nos pensions et nos assurances maladies ne sont pas à vendre“, ont-ils déclaré.

Pour les organisations syndicales, le gouvernement devrait “aller chercher l’argent là où il est“, c’est-à-dire auprès des entreprises, des actionnaires et des banques. Ils font notamment référence aux 6,4 milliards d’euros de dividendes versés aux actionnaires, aux 11,6 milliards de bénéfices pour les banques et assureurs en 2024 ainsi qu’aux 25 milliards de subsides aux entreprises.

Les régimes fiscaux avantageux pour les entreprises doivent également être revus, tout comme les réductions d’impôts structurelles dont elles bénéficient, soulignent encore les syndicats.

Belga – Photos : Belga Image