Des manifestants demandent de protéger la nature sans porter préjudice aux agriculteurs

Une centaine de personnes ont plaidé en faveur d’une politique européenne qui lutte contre le réchauffement climatique et pour la préservation des écosystèmes, sans pénaliser les agriculteurs, samedi après-midi sur la place de l’Albertine à Bruxelles. L’action était organisée par Good Food Good Farming et par Climate Action Network (CAN) Europe.

Il est essentiel, alors que se profilent les élections européennes, de développer en Europe une politique qui mette en œuvre une transition équitable des systèmes agroalimentaires. C’est le message qu’ont fait passer les manifestants, parmi lesquels des représentants de nombreuses associations de défense de la nature et de défense des agriculteurs. En d’autres termes, il est temps de mettre en place une agriculture qui ne détruise pas le biotope par une culture intensive, mais qui permette aussi aux agriculteurs de vivre dignement. “Ce n’est qu’en réunissant les préoccupations sociales et environnementales en un seul mouvement que nous pourrons nous attaquer aux crises auxquelles nous sommes confrontés et garantir un avenir juste pour tous”, a déclaré Mia Mancini, de Good Food Good Farming. “Sans la nature, il n’y a pas d’agriculteurs, et sans agriculteurs, il n’y a pas de nourriture”, a par ailleurs lancé Marilda Dhaskali de l’association BirdLife. “La loi sur la restauration de la nature est une première étape tangible pour inverser les crises de la nature et du climat. Pour construire un avenir véritablement résilient pour les générations futures, il est absolument essentiel que les États membres de l’Union européenne fassent enfin de cette loi une réalité”.

Belga

■ Un reportage de Romain Vandenheuvel, Massimo Pane et Djop Medou Mvondo