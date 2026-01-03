Des Iraniens de Bruxelles se rassemblent devant l’ambassade d’Iran pour protester contre les arrestations

Une vingtaine de membres de l’opposition iranienne en Belgique et à Bruxelles ont manifesté samedi matin devant l’ambassade du pays, située dans la commune d’Ixelles. Les manifestants dénoncent les enlèvements arbitraires du régime iranien, qui visent à étouffer les protestations contre l’inflation dans le pays. C’est ce que l’agence Belga a pu constater sur place.

Les protestations ont commencé dimanche par une mobilisation de commerçants à Téhéran contre la forte inflation. Dans les jours qui ont suivi, des commerçants et des marchands d’autres villes, ainsi que des étudiants, ont rejoint le mouvement. Le mécontentement ne porte pas uniquement sur la situation économique, mais aussi sur le manque de libertés politiques.

L’action de protestation à Bruxelles s’est déroulée de 14 h à 16 h, de l’autre côté de l’ambassade. Vingt manifestants y ont défilé, drapeaux brandis et tête haute ; ils ont scandé des slogans et tenu des banderoles portant leur message.

Celui-ci affirme que le régime iranien doit cesser immédiatement les tactiques consistant à arrêter des manifestants pacifiques afin d’intimider les autres protestataires et de réprimer les manifestations, qui se poursuivent depuis six jours. “Ces tactiques de répression, qui incluent également l’usage d’armes à feu, sont utilisées depuis de nombreuses années, mais elles doivent cesser. En 2025, le régime iranien a exécuté à lui seul 2 200 personnes en Iran. Le régime tente également de détruire le récit des manifestants en diffusant de fausses vidéos sur Internet.”

“Cette révolte doit bénéficier du soutien total des États membres européens et de la Belgique“, a poursuivi Ali Bagheri, de l’opposition iranienne à Bruxelles. Selon lui, il s’agit d’une occasion unique pour un Iran laïc, démocratique et libre. “La contestation doit maintenant se transformer en révolution. Les Iraniens veulent un pays libre, et c’est pour cela que nous nous battons.”

Belga