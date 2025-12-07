Des graffitis pro-palestiniens tagués sur la crèche de la Grand Place de Bruxelles

Des inconnus ont tagué samedi des graffitis pro-palestiniens sur la crèche de Noël installée sur la Grand-Place de Bruxelles. L’information a été confirmée par Brussels Major Events, responsable du marché de Noël “Les Plaisirs d’Hiver” à Bruxelles.

Le slogan “Free Palestine” a été tagué sur le tissu blanc qui entoure la crèche. Selon Brussels Major Events, le slogan a depuis été effacé. La police bruxelloise a également dressé un procès-verbal.

La crèche bruxelloise a été au centre d’une polémique alimentée depuis les bancs de l’échiquier politique depuis l’ouverture des Plaisirs d’hiver.

Les personnages de la crèche présentent un visage fait de tissus bariolés, ce qui n’est pas au goût de tous. Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, avait ainsi moqué les figurines, les qualifiant de “zombies”.

Mais du côté de l’Eglise qui a été associée à la réflexion sur la genèse de la création artistique, le ton est tout autre. Celle-ci ne contrevient pas aux valeurs chrétiennes, au contraire, a ainsi estimé le doyen de Bruxelles-Centre, Benoît Lobet.

“Nous voulions rappeler à Noël le fait qu’environ 9.000 personnes dorment en rue dans la capitale et, parmi eux, des enfants”, a souligné le curé de la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule il y a quelques jours. Afin de protéger la crèche, la ville de Bruxelles avait pris de nouvelles mesures de sécurité lundi dernier.

Belga