Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Des graffitis pro-palestiniens tagués sur la crèche de la Grand Place de Bruxelles

Des inconnus ont tagué samedi des graffitis pro-palestiniens sur la crèche de Noël installée sur la Grand-Place de Bruxelles. L’information a été confirmée par Brussels Major Events, responsable du marché de Noël “Les Plaisirs d’Hiver” à Bruxelles.

Le slogan “Free Palestine” a été tagué sur le tissu blanc qui entoure la crèche. Selon Brussels Major Events, le slogan a depuis été effacé. La police bruxelloise a également dressé un procès-verbal.
La crèche bruxelloise a été au centre d’une polémique alimentée depuis les bancs de l’échiquier politique depuis l’ouverture des Plaisirs d’hiver.

Les personnages de la crèche présentent un visage fait de tissus bariolés, ce qui n’est pas au goût de tous. Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, avait ainsi moqué les figurines, les qualifiant de “zombies”.

Mais du côté de l’Eglise qui a été associée à la réflexion sur la genèse de la création artistique, le ton est tout autre. Celle-ci ne contrevient pas aux valeurs chrétiennes, au contraire, a ainsi estimé le doyen de Bruxelles-Centre, Benoît Lobet.

“Nous voulions rappeler à Noël le fait qu’environ 9.000 personnes dorment en rue dans la capitale et, parmi eux, des enfants”, a souligné le curé de la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule il y a quelques jours. Afin de protéger la crèche, la ville de Bruxelles avait pris de nouvelles mesures de sécurité lundi dernier.

Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales