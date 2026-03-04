Des films sur Bruxelles à l’affiche du festival de la Cinémathèque française

La Cinémathèque française va diffuser un programme de films sur Bruxelles à l’occasion de la 13e édition de son festival annuel, du 11 au 15 mars. “Brussels by Night” et “Manneken Pis” figurent notamment à l’affiche.

Le programme “Bruxelles vue par…” comprend trois longs métrages et trois courts métrages qui “offrent un regard poétique et/ou politique (de jour comme de nuit) sur la ville de Bruxelles, qui s’est développée des années 50 aux années 90 du XXe siècle”, avance la Cinémathèque.

Les films “Le Chantier des gosses”, “Brussels by Night” et “Manneken Pis” ainsi que les courts métrages “Sonate à Bruxelles”, “Dimanche” et “Zigzags” seront projetés entre le 11 et le 15 mars à Paris.

La Cinémathèque française note que Bruxelles, tout comme Paris et New York, est une ville “résolument filmique”.

“Nous avons choisi, dans ce programme ‘Bruxelles vue par…’, de mettre surtout en lumière des films belges ‘bruxellois’ moins connus en France, mais dotés d’importantes qualités esthétiques et historiques, reconnues également à l’international – notamment à Cannes, Chicago, Mannheim et San Sebastián. Le programme a été façonné par Wouter Hessels, professeur à l’Insas et au Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound (RITCS).

Un panorama du cinéma flamand sur 70 ans, en huit films, avait été proposé lors de l’édition précédente du festival de la Cinémathèque française, l’année dernière.

Pour sa 13e édition, le festival de la Cinémathèque française rend également hommage à l’actrice et productrice Debra Winger ainsi qu’à John Badham, réalisateur et producteur, “deux figures du cinéma américain, incarnations de la grande forme hollywoodienne de la fin du XXe siècle”.

Belga