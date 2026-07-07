Des experts vont évaluer l’impact de l’incendie sur la structure du musée Kanal

Des experts devront examiner les dégâts causés par l’incendie qui s’est déclaré lundi en fin de journée sur le chantier du futur musée Kanal, à proximité de la place Sainctelette à Bruxelles, afin de déterminer si la structure du bâtiment a été affectée, ont indiqué les pompiers de Bruxelles.

L’incendie, désormais maîtrisé, s’est déclaré dans un local technique situé sous la toiture, sur une superficie d’environ 400 m². Les pompiers poursuivent lundi soir des opérations d’extinction d’appoint, de nettoyage et de sécurisation des lieux. Une relève des équipes mobilisées a été organisée vers 19h30 en raison des fortes chaleurs.

Au moment où le feu s’est déclaré, aucun membre du personnel ne se trouvait encore sur le chantier. L’incendie n’a fait aucun blessé. Les causes du sinistre restent à déterminer. La police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles a mis en place un périmètre de sécurité autour du bâtiment et le quai de Willebroeck a été partiellement fermé à la circulation dans les deux sens. Par mesure de précaution, l’événement Quai d’Été, organisé sur le quai des Péniches, a été temporairement évacué.

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De son côté, la Fondation Kanal a indiqué que le sinistre s’est limité au toit technique d’une des émergences du chantier, celle qui accueillera le futur centre d’architecture Kanal Architecture. Selon la Fondation, aucun dégât n’est à signaler en dehors de cette partie du bâtiment et aucune œuvre n’était encore présente sur le site, les espaces étant toujours en phase de préparation technique.

Une réunion est prévue mardi à midi entre l’entrepreneur et la Fondation Kanal afin d’évaluer les éventuelles conséquences de l’incendie sur la suite du chantier. Les services de police et le parquet analyseront les causes du sinistre.

Belga