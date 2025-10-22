Des étudiants en grève ce jeudi sur plusieurs campus, dont l’ULB, pour appeler au boycott d’Israël

Une grève étudiante et académique est annoncée jeudi sur plusieurs campus universitaires du pays pour dénoncer la situation dans la bande de Gaza, a indiqué mercredi le mouvement ULBPalestine. Une carte blanche a également été publiée afin de dénoncer, entre autres, le maintien de collaborations entre les universités belges et des institutions israéliennes.

Des piquets de grève sont prévus devant plusieurs campus, tandis que des tracts ont été distribués dans les auditoires pour inviter d’autres étudiants à rejoindre la mobilisation. Les grévistes annoncent par ailleurs des activités autour de la question palestinienne, organisées notamment à Namur, Bruxelles, Louvain et Gand.

Les organisateurs reprochent aux recteurs et rectrices de ne pas avoir tenu leurs promesses de rupture des différents partenariats. Selon eux, l’annonce d’un accord de paix concernant Gaza ne change rien à “la responsabilité des universités de couper leurs liens avec les institutions israéliennes“, en raison de la poursuite de “l’apartheid, la colonisation et l’occupation“.

Les signataires de la carte blanche invoquent notamment un avis rendu en juillet 2024 par la Cour internationale de justice (CIJ), estimant que l’occupation israélienne des territoires palestiniens est illégale et que les États et institutions publiques ne peuvent y contribuer.

En mai 2025, les universités belges avaient promis de demander la suspension de l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël. Mais selon les initiateurs de la grève, “malgré les comités éthiques et les avis juridiques“, plus de cent collaborations existeraient toujours au sein des établissements du pays.

Les étudiants dénoncent également un “deux poids, deux mesures”: après l’invasion de l’Ukraine en 2022, les collaborations avec les universités russes avaient été interrompues rapidement. Ils estiment que les liens avec les institutions israéliennes devraient faire l’objet de mesures similaires.

Ce mouvement de grève s’inscrit dans la campagne internationale de boycott académique d’Israël “Stop Funding Genocide EU”.

