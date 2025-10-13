Des économies de la FWB risquent de faire mal aux parents: “Leur budget est déjà dans le rouge”, alerte la Ligue des Familles

La Ligue des Familles dénonce certaines économies décidées par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Madeleine Guyot, directrice générale, était l’invitée de Fabrice Grosfilley ce matin à 7h50.

Les parents auront de nouvelles dépenses “alors que leur budget est déjà dans le rouge“, alerte Madeleine Guyot, tandis que de nouvelles économies ont été annoncées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. La directrice générale de la Ligue des Familles s’inquiète pour la gratuité scolaire, pour les crèches, pour les études supérieures ou pour les stages de l’Adeps.

C’est la fin de la politique de la gratuité des fournitures scolaires, qui étaient prises en charge par les écoles : “Les parents et les enfants bénéficiaient de la gratuité de ces fournitures (le contenu du plumier, ndlr) jusqu’en troisième primaire. Le gouvernement a décidé de supprimer cette disposition. Ils réduisent le budget et laissent les écoles s’organiser pour pouvoir distribuer ces fournitures au public identifié comme précarisé. Comment les écoles vont-elles identifier ces familles ? Comment les parents vont-ils eux-mêmes se déclarer pauvres auprès des directions d’écoles ? Par ailleurs, l’impact sur les enfants en classe va être stigmatisant“, dénonce Madeleine Guyot au micro de Fabrice Grosfilley.

La fin de la gratuité des repas est aussi programmée : “Cela restera dans les écoles défavorisées, mais le système ne nous paraît pas très applicable pour les parents. Il y a aussi des écoles pour lesquelles la charge de l’organisation va être très certainement renforcée. Cela va mettre en difficulté les écoles dans leur gestion”, prévient-elle.

En ce qui concerne les crèches, “les déclarations qui ont été faites au niveau du gouvernement ne sont pas très claires“, explique la directrice générale. Il s’agirait d’augmenter la flexibilité au niveau des modèles d’accueil. La Ligue des Familles s’interroge sur cette mesure mais veillera à ce qu’elle n’ait pas d’implication trop forte sur les parents. “La crainte, c’est qu’on mette davantage de pression sur les milieux d’accueil, alors que c’est déjà difficile pour eux de joindre les deux bouts au niveau financier et au niveau de l’attractivité du métier de puériculteur et puéricultrice“.

La Ligue des Familles, consciente des difficultés financières de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dénonce “des choix politiques” qui auront des conséquences sur l’égalité des chances. “Plus tard, cela coûtera cher à l’État“, prédit Madeleine Guyot.

■ Interview de Madeleine Guyot, directrice générale de la Ligue des Familles, réalisée par Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles.