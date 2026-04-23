Des “dysfonctionnements majeurs” dans la sûreté des aéroports belges

Le syndicat CGSP dénonce une série de manquements et de dysfonctionnements concernant la sécurité aéronautique et aéroportuaire en Belgique, dans un rapport consulté par Le Soir, qui le relaie jeudi.

Ce rapport établit d’importants défauts de sécurité pour les passagers, qui sont liés à une situation administrative où les défaillances seraient “systémiques”. Le document charge lourdement la direction générale du transport aérien, l’administration chargée de surveiller le bon respect des règles et des procédures dans le secteur aérien. Le syndicat épingle ses dysfonctionnements et une passivité face à un manque de contrôle du système. Des problèmes qui persisteraient actuellement, malgré des rappels de la Commission européenne et de l’Organisation internationale de l’aviation civile (OACI), pointe le syndicat.

Le document fait état de négligence, d’obstruction, de manque de décision, d’absence de sanction en cas de non-respect des règles ou encore du climat social “toxique” qui menacent, au final, la sécurité des passagers. “Une autorité qui ne surveille plus, qui ne sanctionne plus et qui ignore les alertes de terrain crée un ‘trou noir’ sécuritaire. Chaque faille non corrigée est une porte ouverte à des actes d’intervention illicite”, cingle le syndicat socialiste.

Le cabinet du ministre fédéral de la Mobilité, Jean-Luc Crucke (Les Engagés), affirme avoir dressé un “plan d’actions correctives” en février de cette année. L’OACI a jugé que ce plan répondait de façon satisfaisante aux recommandations de son équipe d’audit formulées en octobre dernier.

Belga