Des dizaines de chats errants à Schaerbeek : une association tire la sonnette d’alarme

Une vingtaine de chats errants ont été filmés dans le jardin d’un îlot privé à Schaerbeek.

Derrière la caméra, Stéphanie, bénévole de l’association Every Cat, qui vient en aide aux animaux abandonnés. Sur ce seul terrain, une quarantaine de chats doivent être capturés pour être stérilisés. Mais l’association jongle déjà avec 25 autres sites en attente, répartis sur six communes bruxelloises partenaires.

Pourtant, depuis 2018, la stérilisation des chats est une obligation légale en Région bruxelloise. Une règle que beaucoup de propriétaires ne respectent toujours pas, entraînant des abandons en série et une explosion des populations errantes.

Pour encourager les propriétaires à se mettre en règle, la plupart des communes proposent des aides financières : jusqu’à 50 euros pour un mâle, 75 euros pour une femelle. Un soutien nécessaire, quand on sait qu’une femelle non stérilisée peut mettre bas une trentaine de chatons par an.

■ Reportage de Valentine Rolus