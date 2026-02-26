 Aller au contenu principal
BX1

Coups de feu signalés à Matonge : les jours de la personne blessée pas en danger

Des coups de feu ont été signalés mercredi soir dans le quartier Matonge à Bruxelles, a indiqué la zone de police locale Bruxelles-Capitale/Ixelles, confirmant une information des pompiers bruxellois. Un blessé a été transporté à l’hôpital mais ses jours ne sont pas en danger.

“Le 25 février 2026, vers 22h20, la police a reçu un signalement faisant état de coups de feu sur la chaussée de Wavre à Ixelles”, a indiqué Ilse Van de Keer, porte-parole de la police. “Plusieurs équipes de police ont immédiatement été dépêchées sur les lieux.”

La police a découvert un blessé dans la galerie Matonge, située à proximité immédiate de la chaussée de Wavre. “Cette personne a été transportée à l’hôpital alors que ces jours n’étaient pas en danger”, a précisé la porte-parole. “Afin de garantir la sécurité et de permettre le bon déroulement de l’enquête, un périmètre de sécurité a été mis en place.”

Le parquet de Bruxelles a été avisé des faits. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances des événements et d’identifier le ou les auteurs.

Dans l’intérêt de l’enquête, la police ne communiquera aucune information complémentaire à ce stade.

 

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales