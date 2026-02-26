Coups de feu signalés à Matonge : les jours de la personne blessée pas en danger

Des coups de feu ont été signalés mercredi soir dans le quartier Matonge à Bruxelles, a indiqué la zone de police locale Bruxelles-Capitale/Ixelles, confirmant une information des pompiers bruxellois. Un blessé a été transporté à l’hôpital mais ses jours ne sont pas en danger.

“Le 25 février 2026, vers 22h20, la police a reçu un signalement faisant état de coups de feu sur la chaussée de Wavre à Ixelles”, a indiqué Ilse Van de Keer, porte-parole de la police. “Plusieurs équipes de police ont immédiatement été dépêchées sur les lieux.”

La police a découvert un blessé dans la galerie Matonge, située à proximité immédiate de la chaussée de Wavre. “Cette personne a été transportée à l’hôpital alors que ces jours n’étaient pas en danger”, a précisé la porte-parole. “Afin de garantir la sécurité et de permettre le bon déroulement de l’enquête, un périmètre de sécurité a été mis en place.”

Le parquet de Bruxelles a été avisé des faits. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances des événements et d’identifier le ou les auteurs.

Dans l’intérêt de l’enquête, la police ne communiquera aucune information complémentaire à ce stade.