Des chercheurs d’emploi mieux formés : un nouvel élan pour la suite du mandat bruxellois

Une nouvelle dynamique de formation des chercheurs d’emploi a été présentée ce jeudi.

Lors du bilan de la première partie de son mandat, le gouvernement bruxellois a présenté, ce jeudi, les pistes principales sur lesquelles l’exécutif compte travailler dans les mois à venir. Parmi elles, on retrouve notamment une nouvelle stratégie en matière de recherche d’emploi.

Ainsi, les demandeurs d’emploi seront obligés de présenter un bilan de compétences et un parcours de formation. Le premier sera réalisé par Actiris, via des modules de tests, tandis que le parcours sera exigé après un an sans avoir trouvé de travail. Avec l’obligation de se former à des compétences supplémentaires, dans un domaine qui convient : pas d’obligation pour un domaine, mais certains incitants, comme l’expliquait Bernard Clerfayt (DéFI), ministre bruxellois de l’Emploi et la Formation, à L’Echo.

■ Les explications de Arnaud Bruckner dans Le 12h30