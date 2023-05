Des chercheurs de la VUB ont mis au point une nouvelle technique pour tester la résistance aux antibiotiques

Des chercheurs de la Vrije Universiteit Brussel et de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) ont mis au point une nouvelle méthode pour tester rapidement la sensibilité des bactéries aux antibiotiques.

Cette technique, appelée « Optical Nanomotion Detection » (détection optique des nanomouvements), est extrêmement rapide, précise à la cellule près et ne nécessite qu’un microscope traditionnel équipé d’une caméra ou un téléphone portable. « Notre technique est non seulement plus rapide, mais aussi plus simple et beaucoup moins chère que toutes les techniques existantes », explique Ronnie Willaert, professeur à la VUB.

La technique de détection optique des nanomouvements (ONMD) permet de déceler les vibrations microscopiques des cellules bactériennes, caractéristiques des organismes vivants. Ces vibrations sont considérées comme une « signature du vivant ». En effet, elles durent tant que l’organisme vit, mais s’arrêtent immédiatement lorsqu’il meurt. Avec la technique ONMD, les vibrations des bactéries sont capturées en vidéo et les déplacements individuels des cellules sont observés. « Grâce à cette technique, nous pouvons obtenir un résultat dans un délai de deux à quatre heures, au lieu des 24 heures actuelles pour les agents pathogènes les plus courants et d’un mois pour la tuberculose », explique le Dr. Sandor Kasas de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

« Notre nouvelle méthode sera utile pour prévenir une prochaine pandémie microbienne », déclare Ronnie Willaert, chercheur de la VUB. La résistance aux antibiotiques apparaît lorsque les bactéries développent la capacité de survivre aux médicaments destinés à les tuer. La résistance des bactéries aux antibiotiques est un problème mondial. Dans l’Union européenne, on dénombre chaque année 700 000 cas d’infections dans lesquels les antibiotiques s’avèrent inefficaces. En 2019, le phénomène a été la cause d’au moins 1,27 million de décès dans le monde.

V.Lh. – Photo: VUB