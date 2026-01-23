Des centaines de travailleurs du non-marchand en colère devant le Parlement bruxellois

Les militants se sont rassemblés dès 09h00 place Saint-Jean. Une dizaine de travailleurs, représentant notamment les secteurs des maisons de repos, des hôpitaux, de l’insertion socioprofessionnelle, des CPAS ou encore de l’aide au logement, ont pris tour à tour la parole pour expliquer la situation dans leur secteur.

Ils ont critiqué les mesures d’austérité prônées par l’Arizona ainsi que par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec des licenciements et des fermetures de services à la clé. Ils ont ensuite évoqué l’absence de gouvernement de plein exercice à Bruxelles, près de 600 jours après les élections de juin 2024. Ils ont appelé à former un gouvernement régional qui ne soit pas “un mini-Arizona”, mais un gouvernement qui “refuse le piège de l’austérité”.

Les manifestants ont ensuite pris la direction du Parlement bruxellois au son des casseroles, tambours et autres mégaphones. Les travailleurs rassemblés ont symboliquement formé une vague, pour rappeler que le secteur non-marchand “forme une digue essentielle face au péril social”. Plusieurs députés sont descendus parmi les manifestants, dont Fouad Ahidar.

Dans ce climat social tendu, de nouvelles actions sont prévues dans les prochaines semaines, d’abord par province début février, avant une journée d’action nationale dans les rues de la capitale le 12 mars prochain.