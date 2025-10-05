Des bénévoles traquent les frelons asiatiques depuis que l’intervention des pompiers est devenue payante

À Bruxelles, le Groupe F élimine bénévolement les nids de frelons asiatiques, une menace croissante pour la biodiversité.

Face à la prolifération des frelons asiatiques, des citoyens s’organisent pour traquer ces insectes redoutables pour les abeilles. À Woluwe-Saint-Pierre, Arthur et Jean-Michel neutralisent un nid perché à 23 mètres de haut à l’aide d’une longue perche diffusant une poudre paralysante. “J’en ai fait une centaine, je commence à être habitué“, confie Arthur. Ce sont les deux co-fondateurs du Groupe F.

Depuis 2024, les pompiers ne prennent plus en charge ces interventions gratuitement. Le Groupe F agit donc bénévolement en répondant aux alertes citoyennes pour protéger la biodiversité.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Thomas Craps et Laurence Paciarelli