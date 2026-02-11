Des barrières installées aux alentours du Hub Humanitaire à cause des nuisances sonores

Les nuisances autour du Hub Humanitaire, située avenue du Port, continuent de susciter des tensions dans le quartier.

Pour empêcher l’installation de tentes à proximité immédiate de ses bâtiments, certains voisins ont récemment fait placer des clôtures autour du bâtiment Herman Teirlinck. Plus loin dans la rue, BNP Paribas a également installé une clôture afin de sécuriser ses abords.

En effet, lorsque le Hub ferme ses portes, la situation se déplace vers les rues avoisinantes. Dans l’avenue Anna Boch, une longue rangée de tentes s’étire le long de la rue le soir. Plus de septante sont alignées ce soir-là, jusqu’au parking de la Brasserie de la Senne. Au sol, des canettes, gobelets et emballages de repas témoignent de l’occupation des lieux.

Ce centre de jour géré par Médecins du Monde, la Croix-Rouge et BelRefugees est trop occupé. Ce qui entraîne des files en dehors du bâtiment. Il accueille des migrants sans-abri et des personnes en situation précaire. Le centre propose un abri durant la journée, des repas, une assistance médicale et juridique. Si le dispositif offre un soutien essentiel en journée, la situation en soirée continue de poser des défis en matière de cohabitation et de gestion de l’espace public dans le quartier.