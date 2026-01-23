Des ateliers pour sensibiliser aux réformes de l’Arizona

Quand la politique s’invite à l’école. Ce vendredi, un établissement d’Auderghem a proposé une journée particulière à ses élèves : assister aux cours ou participer à des ateliers de sensibilisation autour des mesures du gouvernement Arizona. Une mobilisation organisée sur base volontaire.

Parmi les activités proposées, un atelier de premiers soins, axé sur des situations pouvant survenir en manifestation. “C’est l’idée de leur donner des outils… rien que leur donner l’envie, le courage d’aller vers quelqu’un, de se sentir plus en estime de soi pour aider quelqu’un en manifestation.” Les élèves y abordent notamment les effets du gaz lacrymogène, les chocs, les plaies ou encore les malaises.

L’initiative s’inscrit dans une approche pédagogique participative. Les préoccupations des jeunes portent surtout sur l’avenir de l’enseignement. “Ce qui m’inquiète beaucoup, c’est les mesures sur les professeurs qui vont devoir travailler plus mais pas être payés plus. Ça va faire plein de licenciements…” Certains évoquent aussi l’impact futur du minerval.

L’école assume cette démarche. “On est dans une école qui est politique comme dans toutes les écoles et notre but c’est de sensibiliser les élèves… et de leur dire qu’on veut un dialogue… parce que ces mesures vont nous toucher et on n’est pas d’accord.“

Au total, neuf ateliers et six conférences ont été organisés, notamment sur les luttes agricoles, scolaires et dans le secteur de la santé. D’autres élèves ont toutefois choisi de suivre les cours, certains passant même des interrogations.

■ Reportage de Michel Geyer et Béatrice Broutout