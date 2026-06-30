Des associations bruxelloises réclament le paiement de subsides votés par le Parlement

Une trentaine d’associations bruxelloises financées dans le cadre du Plan global de sécurité et de prévention (PGSP) dénoncent l’absence de versement des subsides couvrant les trois premiers mois de 2026, malgré le vote des crédits correspondants par le Parlement bruxellois en décembre dernier. Dans un communiqué diffusé mardi, elles demandent aux autorités régionales des réponses “immédiates”.

Selon les signataires, plus de six mois après le début de l’exercice budgétaire, aucun financement n’a encore été liquidé pour la période de janvier à mars 2026. Ils rappellent que ces crédits provisoires ont été adoptés le 18 décembre dernier afin d’assurer la continuité des politiques publiques dans l’attente d’un budget régional.

Les associations disent avoir multiplié les démarches auprès des autorités régionales, notamment par courriers, demandes de rencontre, interpellations parlementaires et actions publiques, sans obtenir de calendrier de paiement. Elles relèvent également que le ministre-président Boris Dilliès (MR) avait déclaré en mai, dans les colonnes de L’Echo, que les financements seraient liquidés “dans les prochaines semaines”, sans qu’aucun arrêté, notification officielle ou versement ne soit intervenu depuis.

Les organisations signataires indiquent accompagner chaque année plus de 100.000 personnes confrontées notamment aux addictions, au sans-abrisme, aux violences sexistes et sexuelles, à la traite des êtres humains ou à la précarité. Elles précisent qu’environ 75 emplois dépendent directement de ces financements. Après plusieurs mois durant lesquels elles ont puisé dans leurs réserves et reporté certaines dépenses, elles estiment avoir atteint “un point de rupture”.

Elles réclament désormais la date effective des paiements, des explications sur l’absence d’application des crédits votés et des mesures destinées à rétablir la confiance entre les institutions régionales et le secteur associatif.

Belga