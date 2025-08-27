Des activistes lisent les noms de 69.000 victimes palestiniennes et israéliennes près du rond-point Schuman

Un groupe d’activistes néerlandais se rassemble ce mercredi, pour la deuxième fois au cœur du quartier européen, pour lire les noms de 69.000 victimes palestiniennes et israéliennes. Les participants espèrent remettre la liste à la cheffe de la diplomatie de l’Union européenne, Kaja Kallas.

Les noms de 69.000 victimes palestiniennes et israéliennes du conflit en cours dans la bande de Gaza seront lus à voix haute mercredi dans la rue de la Loi, à Bruxelles. L’action, qui a débutée à 11h30, est organisée par le groupe d’activistes néerlandais des “témoins de Gaza”.

Ces derniers espèrent en outre remettre cette liste, comprenant le nom de 13.949 enfants, à la cheffe de la diplomatie de l’Union européenne, Kaja Kallas.

La lecture se poursuivra sans interruption jusqu’à 14h30 dans la “petite” rue de la Loi, une portion piétonne coincée entre le rond-point Schuman et le parc du Cinquantenaire. Les militants ont choisi cet endroit pour sa proximité avec le bâtiment du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), établi au coin de la rue. L’organe gère les relations diplomatiques de l’UE avec les pays non membres.

“Nous choisissons de nous recueillir devant les vies perdues. Et nous le faisons dans la dignité et le silence”

Pour le groupe d’activistes, cette action représente une nécessité. “Nous ne pouvons pas faire grand-chose d’autre que de témoigner. Les médias et les canaux en ligne nous exposent en permanence à des images et des récits. Tous ceux qui les regardent sont des témoins. Nous choisissons de nous recueillir devant les vies perdues. Et nous le faisons dans la dignité et le silence“, a souligné le porte-parole des militants, Jos Van Dongen.

Les activistes néerlandais souhaitent que leur action soit “sobre, dépouillée et brute”. “Il ne s’agit pas d’une commémoration ou d’un moment de recueillement, mais d’un témoignage de la souffrance permanente à Gaza”, a ajouté le porte-parole.

Des actions similaires avaient déjà été organisées dans les villes néerlandaises de Middelbourg, Nimègue et Utrecht, ainsi que devant les ambassades d’Israël à La Haye et à Bruxelles. Dans la capitale administrative des Pays-Bas, des noms sont par ailleurs égrenés sans interruption depuis quatre semaines devant le ministère des Affaires étrangères néerlandais.

BX1 – Photo : Belga Image (Archive 13/08/2025)