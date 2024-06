Des activistes du climat bloquent le siège de l’assureur AIG à Ixelles

Des activistes du collectif Extinction Rebellion ont mené mardi matin une action de blocage devant le siège belge d’AIG, à Bruxelles.

L’objectif: dénoncer le soutien du réseau mondial d’assurance au projet de pipeline EACOP dans l’est de l’Afrique, et sensibiliser ses employés aux dégâts “humains, environnementaux et climatiques” causés par un tel oléoduc.

Le projet EACOP est un futur pipeline qui doit relier le lac Albert au port de Tanga sur l’océan indien. Cet oléoduc doit transporter du pétrole de l’Ouganda vers la Tanzanie. Soutenu par TotalEnergies, il devrait être le plus long du monde (1.443 km) et coûter 4 milliards de dollars. Il est critiqué dans le monde entier pour son impact sur le climat, les populations et leur environnement en Afrique de l’Est.

“Une bombe climatique”

Selon Extinction Rebellion, près de 100.000 personnes ont été déplacées, victimes d’expropriations. Ce pipeline menace également des zones riches en habitats sauvages protégés et longe le lac Victoria, principale source d’eau potable de la région. “Enfin, avec l’émission estimée de 34,3 millions de tonnes de CO2 par an, l’EACOP est une véritable bombe climatique“, alerte le collectif.

Outre l’implication de l’AIG dans le projet, il pointe également la responsabilité du courtier en assurances Marsh. Lundi soir, des activistes ont aspergé de peinture rouge la façade de l’entreprise, basée à Auderghem. “Cette action plus radicale fait suite au blocage de Marsh le 28 mars dernier – l’entreprise n’ayant toujours pas décidé de se retirer d’EACOP“, explique le collectif.

“Ces assureurs sont complices d’un projet qui menace à la fois le climat, la biodiversité et les droits humains“, a appuyé Elliot, membre d’Extinction Rebellion. “À la suite de campagnes internationales de pression et sensibilisation, quelque 28 banques et 29 assurances mondiales se sont déjà retirées du projet. Nous poursuivrons notre mobilisation tant qu’il le faudra“, a-t-il conclu.

Belga – Photo : Google Maps