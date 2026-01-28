“Dérive inquiétante”, “ligne rouge” : une nomination au CPAS de la Ville de Bruxelles indigne Ecolo-Groen et le PTB

La désignation de la cheffe de cabinet du président du CPAS de la Ville de Bruxelles, David Weytsman , au poste de secrétaire générale de l’administration suscite de vives critiques de la part d’Ecolo-Groen et du PTB, qui dénoncent une confusion entre politique et administration.

Les groupes Ecolo-Groen et PTB de la Ville de Bruxelles ont vivement critiqué mercredi la désignation, de la cheffe de cabinet du président du CPAS David Weytsman (MR) au poste de secrétaire générale de l’administration du Centre Public d’Action Sociale. Le président du CPAS a quant à lui fait état d’une procédure menée en toute transparence, sur base d’un assesment extérieur.

La majorité MR-Engagés/PS au CPAS de la Ville de Bruxelles a validé la sélection de Vanessa Issi au poste de secrétaire générale du CPAS. Mme Issi est actuellement cheffe de cabinet du président du CPAS David Weytsman.

Le groupe Ecolo-Groen a dit s’opposer “vigoureusement à cette dérive inquiétante” et “malsaine“, signe de “très mauvaise gouvernance“, après un vote “hallucinant“, pour remplacer la secrétaire générale, “alors qu’il existait une alternative interne plus que compétente“.

► Lire aussi | Quel avenir pour les CPAS à Bruxelles ? Les réponses d’Ahmed El Khannouss et David Weytsman

Aux yeux des Verts, le MR ne veut pas que le CPAS mette la priorité sur le soutien aux bénéficiaires; il reste, selon eux, dans la droite ligne des mesures antisociales prises par le niveau fédéral, mesures qui vont beaucoup appauvrir les personnes qui sont déjà en précarité. En votant cette nomination, le PS a quant à lui choisi la discipline de majorité plutôt que la défense des publics qu’il prétend représenter.

Bruno Bauwens (PTB) a évoqué un “brouillage total de la frontière entre politique et administration” et un franchissement de “ligne rouge” stratégique de l’administration. “Élue communale MR à Uccle, Vanessa Issi est passée par plusieurs cabinets politiques… D’autres candidats étaient pourtant mieux classés par la société externe chargée de l’évaluation… En sélectionnant la cheffe de cabinet du président à la tête de l’administration, le MR brouille totalement la frontière entre politique et administration… Georges-Louis Bouchez promettait de ‘mettre fin au copinage’. Aujourd’hui, le MR fait l’inverse en plaçant ses proches à des postes clés de l’administration publique“.

Belga – Photo : Belga Image