Depuis le 1er janvier, le prix de l’eau coûte 12,5% de plus en Région bruxelloise

Vivaqua, fournisseur de l’eau en Région bruxelloise, a augmenté ses tarifs de 12,5% ce 1er janvier 2026, a confirmé Brugel, le régulateur bruxellois en charge du contrôle du prix de l’eau, du gaz et de l’électricité.

■ Reportage de Romain Vandenheuvel, Loïc Bourlard et laurence Paciarelli

Selon Brugel, cet ajustement des prix implique, pour un ménage moyen consommant 62 mètres cubes par an, une hausse annuelle de 41,5 euros, soit environ 1,7 euro par mois et par personne.

Vivaqua a justifié cette augmentation par un important taux de factures non payées. Brugel estime que le taux annoncé par le fournisseur d’eau de 1,5% d’impayés était sous-estimé par rapport à la réalité des pertes enregistrées, plutôt de l’ordre de 4%.

Cette croissance demeure toutefois un “rattrapage exceptionnel“, prévient le régulateur, qui affirme que cette mesure “ne se reproduira pas les années suivantes“.

Belga