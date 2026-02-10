Dépendance aux réseaux sociaux : comment reprendre le contrôle ?

En moyenne, le Belge passe presque 2h par jour sur les réseaux sociaux. Pour un peu plus d’une personne sur dix, le temps d’écran dépasse même les 8h par jour. C’est le constat d’une enquête de Statbel, l’office belge de statistiques. Une telle consommation n’est pas sans conséquence sur la santé mentale : anxiété, dépression, mal-être ou encore insomnie… Comment reprendre le contrôle de nos vies ? Caroline Dupuydt, psychiatre, et Sara Lopez Vazquez, fondatrice des “retraites detox” Refresh étaient les invitées de Bonsoir Bruxelles.

Les adolescents et les jeunes adultes figurent parmi les plus touchés par l’addiction aux réseaux sociaux, en raison notamment de leur forte présence sur des plateformes comme TikTok. La plateforme est d’ailleurs dans le viseur de la Commission européenne, laquelle a ouvert une enquête en 2024.

Aujourd’hui, la Commission européenne a conclu à titre préliminaire que TikTok enfreignait la législation sur le numérique en raison de sa conception addictive. Elle demande une modification structurelle de son interface et de certaines fonctionnalités, sous peine de s’exposer à de lourdes amendes, pouvant atteindre 6 % du chiffre d’affaires mondial du groupe.

Scroll infini, lecture automatique des vidéos et recommandations personnalisées… Pris séparément, ces éléments peuvent sembler anodins. Ensemble, ils forment un cocktail redoutablement efficace pour inciter à rester toujours plus.

TikTok récompense notre cerveau par des shots de dopamine, créant une dépendance similaire aux jeux de hasard et favorisant l’addiction. Caroline Dupuydt, psychiatre et auteure du livre “Je me libère des écrans : Le guide d’une psychiatre pour maîtriser sa consommation digitale”, confirme : “Ces plateformes ont développé une science, appelée la captologie. Elle consiste à capter votre attention, pour que vous restiez le plus longtemps possible sur ces plateformes. En quelque sorte, elles viennent hacker notre cerveau”.

Apprendre à déconnecter… plus facile à dire qu’à faire. C’est pourquoi Sara Lopez Vazquez a fondé Refresh, un programme encadré qui invite à lâcher le téléphone le temps d’un week-end. À la place, on se reconnecte au vrai. “On prend le temps de discuter en face, de faire des jeux de société, une sieste ou d’aller se promener en extérieur”, ajoute Sara Lopez Vazquez.

► Retrouvez Bonsoir Bruxelles du lundi au vendredi de 18h20 à 19h

■ Une interview de Caroline Dupuydt et Sara Lopez Vazquez au micro de Fabrice Grosfilley et Lisa Saint-Ghislain dans Bonsoir Bruxelles.