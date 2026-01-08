Démission de la directrice d’i-CITY : la Ville de Bruxelles reprend la main, mais “il n’y a pas de mise sous tutelle”

Ce départ intervient après plusieurs mois de tensions internes et alors que la Ville de Bruxelles a décidé de renforcer le contrôle budgétaire et la gouvernance de l’Asbl.

La directrice générale d’i-CITY, l’Asbl en charge de l’informatique de la Ville de Bruxelles de Bruxelles, Mary-Odile Lognard, a quitté ses fonctions le 31 décembre 2025. Créée en 2018 après la dissolution du GIAL suite à des scandales de corruption, i-CITY gère l’ensemble des systèmes informatiques de la commune. L’Asbl emploi environ 185 travailleurs et fait appel à une centaine de consultants, pour un budget annuel proche de 40 millions d’euros.

Alertes syndicales et tensions internes

En octobre 2025, les syndicats SETCa et CGSP avaient tiré la sonnette d’alarme, dénonçant un climat social dégradé, un management jugé autoritaire et des licenciements brutaux. Ces signalements ont alors conduit à la tenue d’un conseil d’administration extraordinaire et à l’annonce d’un audit indépendant. Sur le plan financier, un déficit d’environ 700 000 euros a été relevé, lié notamment au recours massif à des consultants coûteux et à l’augmentation des frais liés aux véhicules de fonction de la direction.

Face à ces constats, le 20 novembre 2025, le Collège communal a décidé de renforcer la gouvernance d’i-CITY. Ainsi, un bureau au sein de l’organe d’administration a été mis en place pour approuver toutes les dépenses supérieures à 500 euros et valider les recrutements.

En parallèle, un audit financier et organisationnel portant sur les quatre dernières années a été lancé. L’objectif affiché est de dégager un peu plus de 4 millions d’euros d’économies, dans le cadre d’un effort budgétaire global pour l’ensemble des services et Asbl de la Ville.

Continuité des services assurée

Un nouveau CIO temporaire a été désigné afin d’assurer la continuité du service. Selon la Ville, le départ de la directrice générale est une “décision personnelle, que la Ville respecte” et n’est pas lié à l’audit en cours. “Il n’y a pas de mise sous tutelle d’i-CITY par la Ville. La Ville exerce son rôle normal de contrôle budgétaire, comme elle le fait pour l’ensemble de ses services et de ses Asbl, dans un souci de responsabilité, de transparence et de bonne utilisation des derniers publics”, rappelle Clémentine Buggenhout (MR), échevine des Technologies de l’Information et de la Communication et présidente de l’Asbl.

La Ville de Bruxelles insiste sur son ambition de garantir la continuité des services numériques, “indispensables au bon fonctionnement de l’administration et au service rendu aux citoyennes et citoyens, tout en veillant à une gestion saine et durable des finances publiques”, conclut l’échevine par voie de communiqué.

