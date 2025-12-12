Démantèlement du réseau “Mara” : deux suspects arrêtés au Panama

La DH révèle ce matin une avancée majeure dans l’enquête visant le réseau criminel dirigé par Imad B, alias Mara, actif depuis plusieurs années dans la cité du Peterbos à Anderlecht. Deux suspects en provenance du Panama, ont été interpellés dans le cadre d’une vaste opération internationale.

Les deux hommes arrêtés sont soupçonnés d’avoir servi de points de contact essentiels pour Mara, considéré par les enquêteurs comme le chef d’un vaste réseau lié au trafic international de cocaïne. Sous sa direction, ils auraient organisé l’achat et l’acheminement de cargaisons en provenance du Panama à destination de l’Europe, avant leur distribution au Peterbos.

Incarcéré depuis décembre 2022, Mara aurait pourtant continué à piloter une partie de ses activités depuis sa cellule, grâce à un téléphone clandestin retrouvé lors d’une perquisition. Depuis, il est soumis à un régime de détention ultra-sécurisée. Deux nouveau mandats d’arrêtes ont été dressé à son encontre à a suite de ces révélations.

L’opération menée en Amérique centrale prive le réseau de deux de ses principaux fournisseurs présumés. Mais il est encore trop tôt pour affirmer que cela marque la fin de l’organisation. Une dizaine de suspects ont déjà été inculpés dans ce dossier tentaculaire, lié à plusieurs fusillades survenues à Bruxelles ces trois dernières années.

Les enquêteurs soupçonnent en effet Mara d’avoir commandité des assassinats contre des groupes concurrents depuis sa prison. Parmi les faits les plus marquants figure l’assassinat d’un homme rue Wayez, abattu de 17 balles de kalachnikov. Mara est inculpé comme co-commanditaire présumé de cet homicide.

Selon les estimations réalisées à l’époque par les services de police, le hotspot du Peterbos, point névralgique du trafic géré par le réseau, aurait généré jusqu’à 11 millions d’euros de chiffre d’affaires.

