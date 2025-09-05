Décrochage scolaire : le gouvernement fixe les effectifs pour le service d’assistance aux écoles

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a fixé vendredi les effectifs qui seront affectés au service d’assistance aux écoles, un nouveau dispositif qui doit servir à réduire le décrochage scolaire mais aussi aider les écoles dans la gestion des conflits et violences, voire les cas de radicalisation.

La création de cet outil -qui rassemble les services actuels de médiation scolaire ainsi que les équipes mobiles- avait été validée dans les tout derniers mois de la législature précédente.

Il restait toutefois encore à prendre une série de mesures organisationnelles, dont la fixation du cadre de personnel. Vendredi, le gouvernement a décidé de porter cet effectif de 86 équivalents temps-plein (ETP) actuellement à 98 ETP, avec la volonté de renforcer particulièrement les équipes mobiles.

Concrètement, le service d’assistance aux écoles sera dirigé par un responsable hiérarchique, assisté d’une cellule administrative de quatre agents maximum. Le service sera par ailleurs doté de quatre coordonnateurs et d’agents aux profils divers. Il comptera ainsi 66 agents affectés aux équipes mobiles, 25 médiateurs -dont 12 à 18 agents spécialisés dans la prise en charge des incidents critiques, de situation de radicalisation ou de polarisation-, et enfin deux agents chargés d’assurer les permanences téléphoniques pour les faits de tension ou de violence en milieu scolaire.

“Cette réforme permet de préciser et de clarifier les rôles de chacun et de recentrer leurs missions pour en faire des acteurs importants en vue de répondre à l’amélioration du climat scolaire”, a commenté la ministre de l’Education, Valérie Glatigny (MR) citée vendredi dans un communiqué.

Belga