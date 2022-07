Découvrez le discours du Roi Philippe : la cohésion comme fil rouge

Comme c’est la tradition à la veille de la Fête nationale, le Roi Philippe a délivré un discours, faisant le point sur l’actualité du moment et les défis qui s’annoncent pour la Belgique.

Dans son discours annuel à l’adresse des Belges, le Roi Philippe revient sur différentes actualités qui ont marqué le pays durant cette dernière année. La crise sanitaire du Covid-19 évidemment, évoquant une “vie normale” qui “reprend”, l’économie belge qui “a retrouvé un certain élan” et des autorités qui ont pris “des mesures de soutien efficaces”. Il pointe également le travail de la Reine Mathilde pour “soutenir la prise de conscience et la prévention dans le domaine du bien-être mental”, pour des “fragilisés de la pandémie”.

Le roi met surtout en avant “la cohésion” du peuple belge : “Si nous avons pu gérer une crise comme celle de la pandémie, dans le respect de la démocratie, c’est avant tout grâce à notre cohésion sociale“. Une cohésion également confirmée après les inondations qui ont touché la Wallonie. Ou suite au conflit en Ukraine : “Nous ne nous laisserons pas diviser par le chantage que nous impose une puissance nucléaire pour rompre notre solidarité avec l’Ukraine. Nous continuerons de soutenir le peuple ukrainien”, clame le Roi Philippe.

“Cultiver la nuance et la bienveillance”

Il évoque aussi la crise économique qui touche la Belgique suite à ces diverses crises : “Nous devons absolument éviter que les écarts continuent à se creuser entre les différentes couches de la population. Que de nouvelles poches de pauvreté s’installent, ou s’étendent”, annonce-t-il. Il demande par ailleurs de faire face “aux discours agressifs” en “favorisant la cohésion et l’inclusion. En n’attisant pas ce qui pourrait nous diviser. En osant cultiver la nuance et la bienveillance”. Avant de rappeler l’importance de ne pas perdre “de vue la lutte contre le réchauffement climatique”.



Enfin, le souverain belge est revenu sur le récent voyage royal en République Démocratique du Congo et sur son discours sur le passé colonial belge : “Le peuple congolais a de grandes attentes

vis-à-vis de notre pays. Travaillons ensemble pour l’aider à progresser vers plus de sécurité, de justice et de démocratie”, demande-t-il. Avant de conclure, sur ces différents défis qui attendent le pays : “Si nous gardons le cap, si nous préservons notre cohésion, nous pouvons assurer notre avenir“.

Gr.I. – Photo : Palais royal