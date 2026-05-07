Déchets non collectés à Forest : le PTB demande au gouvernement de revenir sur le moratoire

L’échevin PTB de la Propreté de Forest, Simon De Beer, a demandé jeudi au gouvernement bruxellois d’autoriser le remplacement du personnel opérationnel de l’agence Bruxelles-Propreté partant à la pension. Selon lui, plusieurs tournées de collecte n’ont pas pu être assurées mercredi soir et jeudi dans la commune, laissant de nombreuses rues dans “un état déplorable”.

Dans un communiqué, il a mis cette situation sur le compte des effets du moratoire sur l’emploi dans la Fonction publique régionale décidé par le nouveau gouvernement bruxellois (ndlr: pour des raisons budgétaires).

Pour l’échevin, dont la formation siège dans l’opposition au niveau régional, le moratoire sur le remplacement du personnel régional aura des conséquences sur l’ensemble des services publics, mais de manière immédiate lorsqu’il s’agit de services de terrain comme la propreté.

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D’après Simon De Beer, les difficultés observées dans sa commune surviennent alors que Forest a investi considérablement dans l’amélioration de la propreté publique. Deux opérations de grande ampleur ont ainsi été menées avec Bruxelles-Propreté pour rappeler aux habitants les horaires de sortie des sacs.

“Nous commençons à peine à mesurer les effets positifs de ce travail de terrain. Mais si, dans le même temps, les moyens humains pour assurer les collectes ne suivent plus, à quoi sert tout ce travail ? C’est irrespectueux pour les habitants, mais aussi pour les équipes communales et régionales qui se sont investies dans ces actions“, a-t-il poursuivi.

L’échevin de la Propreté a par ailleurs pointé, dans un contexte plus large de réduction annoncée du service, la volonté du gouvernement bruxellois de diminuer de moitié la fréquence des collectes des sacs blancs et jaunes. “Demander aux gens vivant dans des petits logements sans jardin de stocker leurs déchets plus longtemps est irréaliste et aura un impact direct sur la propreté dans nos quartiers“, a-t-il jugé.

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