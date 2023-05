Déchets : la réforme des collectes sera évaluée dans quelques semaines et quelques mois, selon Alain Maron

Le ministre de l’Environnement et de la Propreté publique, Alain Maron (Ecolo), était interrogé lors d’un mini-débat au parlement par des députés essentiellement de l’opposition, sur les premiers jours d’entrée en vigueur du nouveau calendrier de collecte.

La réforme de la collecte des déchets à Bruxelles est difficile. Elle subit quelques maladies de jeunesse et couacs. Elle est difficile pour les habitants. Imposée par l’obligation européenne de trier les déchets organiques, elle sera évaluée une première fois dans quelques semaines, et une autre fois dans quelques mois, a déclaré le ministre bruxellois de la Propreté publique, a indiqué Alain Maron (Ecolo).

Après l’un ou l’autre couac observé en début de semaine, les Engagés ont plaidé pour un moratoire de la collecte hebdomadaire unique des sacs blancs jusqu’en septembre. Alain Maron a rejeté cette option pour des raisons “opérationnelles” car celle-ci empêcherait le ramassage des sacs orange. Pour les collectes en soirée, le MR a déploré que les habitants soient contraints à sortir leurs poubelles sur deux heures de temps. David Leisterh a plaidé, sur le long terme, sur une politique plus ambitieuse visant notamment l”intégration massive de conteneurs enterrés pour tenir compte des petits appartements ; et la possibilité de gestion déléguée pour améliorer le ramassage des déchets.

“Temps difficiles”

Le ministre Maron ne rejette pas la piste des conteneurs enterrés, mais sur le long terme en raison des contraintes que celle-ci entraîne. Selon lui, la collecte nocturne a été réactivée à la demande des bourgmestres. Elle est effectuée par du personnel volontaire. Selon lui, il y a eu beaucoup de réunions de coordination avant la réforme, avec les communes qui ont joué le jeu sur le plan opérationnel, le management de Bruxelles Propreté et les syndicats de l’agence. Les travailleurs et travailleuses mouillent également leur chemise, a-t-il dit. “L’essentiel est que ce temps difficile de flottement soit le plus court possible. Et on s’y attèle très franchement avec beaucoup d’énergie“, a-t-il souligné. Pour les Bruxellois, c’est intrinsèquement compliqué, a concédé le ministre de la Propreté publique. D’après lui, un bon nombre d’entre eux ont déjà intégré la réforme.

Zelzate

Durant les échanges, le PTB a réitéré sa demande d’un retour aux deux collectes de sacs blancs par semaine et critiqué le contenu du dépliant explicatif d’une vingtaine de pages de la réforme adressé aux habitants. “Vous avez un appartement-témoin à Zelzate (ndlr: commune flamande où le PTB siège dans la majorité avec les socialistes flamands). Il n’y a qu’une collecte de sacs blancs par semaine et ceux-ci y sont payants. Le document explicatif de cette commune fait 36 pages. Le calendrier de l’ABP est franchement plus lisible. Tout cela pour dire que la collecte des déchets c’est complique et ce n’est pas évident lorsque l’on est confronté au réel“, a répliqué le ministre écologiste.

Belga – Photo : Belga/Nicolas Lambert